Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала купального сезона на водоемах Ростовской области утонул 31 человек

Пятеро детей и 26 взрослых погибли на водоемах Дона в течение купального сезона.

Источник: Комсомольская правда

С начала купального сезона на водоемах Ростовской области произошел 31 смертельный случай, в том числе зафиксировали гибель пяти детей. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Спасатели просят жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Отдыхать можно только на оборудованных пляжах. Нельзя купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра у воды.

В районах региона сроки купального сезона обычно определяют местные власти. В Ростове-на-Дону уже третий год сезон продлевают до 1 октября из-за жары.

Жителей и гостей донской столицы просят отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики. Безопасные места — муниципальные пляжи на Зеленом острове и на территории парка «Левобережный», а также два частных пляжа на улице Пескова — «Каррера» и «Абрикос».