С начала купального сезона на водоемах Ростовской области утонул 31 человек

Жителей и гостей донской столицы просят отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики. Безопасные места — муниципальные пляжи на Зеленом острове и на территории парка «Левобережный», а также два частных пляжа на улице Пескова — «Каррера» и «Абрикос».