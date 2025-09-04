С начала купального сезона на водоемах Ростовской области утонул 31 человек

С начала купального сезона на водоемах Ростовской области произошел 31 смертельный случай, в том числе зафиксировали гибель пяти детей. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Спасатели просят жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Отдыхать можно только на оборудованных пляжах. Нельзя купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра у воды.
В районах региона сроки купального сезона обычно определяют местные власти. В Ростове-на-Дону уже третий год сезон продлевают до 1 октября из-за жары.
Жителей и гостей донской столицы просят отдыхать только на официальных пляжах, где дежурят спасатели и медики. Безопасные места — муниципальные пляжи на Зеленом острове и на территории парка «Левобережный», а также два частных пляжа на улице Пескова — «Каррера» и «Абрикос».