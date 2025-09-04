Ричмонд
Полиция показала арсенал, найденный у 19-летнего «умельца» из Ленобласти

Пистолеты, винтовки, гранаты и патроны — целый незаконный арсенал обнаружили правоохранители у молодого человека в Выборгском районе Ленинградской области. Кадры изъятого показала 4 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе совместной операции полиции и ФСБ в доме у 19-летнего жителя Первомайского обнаружили шесть единиц оружия, похожих на пистолеты ПМ, ТТ, винтовку Мосина и пневматические винтовки. Помимо этого, у него изъяли нарезные стволы от пистолета Макарова и винтовок Мосина и ППШ, составные части и инструменты для переделки оружия и боеприпасов, 1264 патрона различного калибра и 6 упаковок бездымного пороха.

Экспертиза показала, что два пистолета были собраны из деталей и механизмов списанного охолощенного пистолета ПМ, один — аналогичным образом из деталей охолощенного ТТ. При этом все три экземпляра пригодны для стрельбы. Остальные находки еще исследуют.

По данным главка, молодой человек покупал охолощенное оружие, находящееся в свободной продаже, и переделывал его в боевое. При этом продавать свои «изделия» задержанный не собирался, оставляя для личного пользования.

Следственное управление возбудило уголовные дела по статьям о незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.