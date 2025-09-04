Полиция показала арсенал, найденный у 19-летнего «умельца» из Ленобласти

В ходе совместной операции полиции и ФСБ в доме у 19-летнего жителя Первомайского обнаружили шесть единиц оружия, похожих на пистолеты ПМ, ТТ, винтовку Мосина и пневматические винтовки. Помимо этого, у него изъяли нарезные стволы от пистолета Макарова и винтовок Мосина и ППШ, составные части и инструменты для переделки оружия и боеприпасов, 1264 патрона различного калибра и 6 упаковок бездымного пороха.