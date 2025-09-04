В Уфе беременная обманула соседок по палате на 6 млн рублей

У женщины уже есть двое детей. Поэтому ей, как опытной матери, поверили. Они давали ей свои телефоны. Та в свою очередь заходила на Госуслуги, оформляла кредиты и переводила на свой счет.
Таким образом она смогла обмануть и мужей подруг. Те узнавали обо всем через несколько месяцев, когда им начинали звонить коллекторы.
Пока удалось насчитать 6 млн рублей ущерба, но обманутых может быть и больше. По словам жертв многодетной матери, она продолжает свои махинации. Не муж сидит дома с грудным малышом.