В Уфе беременная обманула соседок по палате на 6 млн рублей

Беременная из Уфы развела соседок по палате в перинатальном центре на 6 млн рублей. Она пообещала им материнское пособие, скидки на маркетплейсах и другие бонусы, сообщает Mash.

Источник: Reuters

У женщины уже есть двое детей. Поэтому ей, как опытной матери, поверили. Они давали ей свои телефоны. Та в свою очередь заходила на Госуслуги, оформляла кредиты и переводила на свой счет.

Таким образом она смогла обмануть и мужей подруг. Те узнавали обо всем через несколько месяцев, когда им начинали звонить коллекторы.

Пока удалось насчитать 6 млн рублей ущерба, но обманутых может быть и больше. По словам жертв многодетной матери, она продолжает свои махинации. Не муж сидит дома с грудным малышом.