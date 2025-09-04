Выяснились новые детали о «похищении» девочки из Воронежа

Уже второй день в сети обсуждают историю о «похищении» ребёнка из Воронежа. Бабушка не вернула девочку родителям после отдыха в Греции. По греческим законам, так как рядом с ребёнком не было законного представителя, женщину назначили опекуном. Подробности истории — в материале vrn.aif.ru.
Переезжает с острова на остров.
Бабушка — мама отца девочки — уже несколько лет живет в Греции. После совместного отдыха с внучкой она решила не возвращать девочку на Родину. Женщина подала заявление на отсутствие законного представителя рядом с ребенком. По законодательству Греции маму ограничили в правах, а бабушка стала опекуном.
По словам детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, женщина ведет себя агрессивно, не разрешает внучке общаться с родителями, а для того чтобы скрыть местоположение, постоянно переезжает с острова на остров. Вся история тянется несколько месяцев.
«Власти Греции пока не проявляют желания помогать возвращать девочку в Россию. Дело взяли на контроль в Центральном аппарате Уполномоченного при Президенте по правам ребенка. Будем ждать разрешения ситуации», — написала Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.
Делаем всё возможное.
В ответ на многочисленные публикации в СМИ уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что дело находится на ее личном особом контроле:
«Всегда говорю: самые сложные дела — это семейные. В них всегда очень много чувств и эмоций со стороны взрослых, но в итоге страдают именно дети. И желание, конечно, всегда одно — сделать так, чтобы ребенок был окружен любовью и заботой всех членов семьи, а его законные права были полностью соблюдены. К сожалению, в таких эмоционально заряженных ситуациях диалог между сторонами, даже в интересах ребёнка, зачастую бывает крайне затруднён».
Детский омбудсмен подчеркнула, что правоприменительная практика по подобным делам, связанным с международными перемещениями детей, также «крайне тонкая». Специалисты в формате консилиума работают с региональными коллегами и обмениваются опытом для выработки наиболее эффективных решений.
«Дело непростое, мы оперативно отрабатываем его совместно с коллегами из федерального аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в рамках международного взаимодействия. На сегодняшний день мы делаем всё возможное, чтобы защитить права российских граждан. Однако, в интересах ребенка и процесса считаю преждевременным публично обсуждать детали, чтобы не навредить его успешному разрешению», — добавила Ангелина Севергина.
Справка.
Согласно ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса России, похищение несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.