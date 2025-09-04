У самолета Уфа — Екатеринбург отвалился гидробак

Стало известно, почему самолет, летевший в Екатеринбург, вернулся в Уфу. Инцидент произошел 31 августа. Оказалось, что у воздушного судна отделилась крышка гидравлического бака.
По сообщению ТГ-канала «Авиаинцидент», в 07:23 по московскому времени в Самарском региональном центре ЕС ОрВД получили информацию о том, что на стоянке была обнаружена крышка гидробака, принадлежащая самолету Уфа — Екатеринбург. Эти сведения были немедленно переданы экипажу воздушного судна.
Командир корабля принял решение продолжить полет до аэродрома назначения. При этом сигналы «Срочности» или «Бедствия» объявлены не были. Однако в 07:37 экипаж по рекомендации Центра управления полетами принял решение вернуться в аэропорт вылета, в Уфу. Сигналы «Срочности» и «Бедствия» снова объявлены не были.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.