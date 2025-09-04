Ричмонд
Невнимательность стоила 9,5 миллионов: бизнес-леди сильно оплошала, поверив рекламе

В Забайкалье предприниматель отдала мошенникам 9,5 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Невнимательность стоила предпринимательнице из Забайкалья 9 миллионов рублей! Женщина, владеющая небольшим бизнесом, решила инвестировать свои сбережения после увиденной в социальной сети рекламы с предложением о высоком пассивном доходе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— В течение пяти месяцев она переводила деньги на счета якобы финансовых консультантов, которые убеждали ее в выгодности вложений. Обратиться в полицию ее заставило требование мошенников привлечь «гаранта» для фиктивного банкротства при попытке вывести средства. Никаких официальных документов, подтверждающих необходимость таких действий, женщине не предоставили, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Только после потери почти 9,5 миллионов рублей предпринимательница проверила информацию о «брокерской компании» на сайте Центробанка и обнаружила, что такой организации не существует. По статье о мошенничестве в особо крупном размере заведено уголовное дело.

Полиция предупреждает: обещания быстрой прибыли и высокой доходности — верный признак мошенничества. Перед инвестированием обязательно нужно проверять наличие у компании специальной лицензии и не доверять предложениям о «легких деньгах» в социальных сетях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23-летний житель Иркутска перевел мошенникам более пяти миллионов рублей.