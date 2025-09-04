В Башкирии медведь разворошил всю пасеку охотничьего инспектора

Как рассказал «Башинформу» охотничий инспектор по Иглинскому району Владимир Озеров, курьезный случай произошел вчера, 3 сентября.
Специалист в этот день выехал на сообщение жителей СНТ в районе, где медведица с медвежатами спокойно разгуливали вблизи населенных пунктов. Прибывший специалист семейство не застал, обнаружил лишь их следы.
Оказывается, именно в это время на его пасеку возле дома в селе Иглино наведался другой косолапый. Вернувшийся домой инспектор застал такую картину.
Медведь опрокинул абсолютно все ульи на пасеке, вытащил и разбросал рамки с мёдом в сотах, и даже оставил метку в виде помета. Причем пасека находилась прямо рядом с домом.
«Это мне что, животный мир мстит, что ли! Вот разбойник», — шутя, сетует Владимир Озеров.
Это уже не первый выход медведей к людям за последние дни в республике. Также в Иглинском районе следы медведя были замечены на пасеке в Минзитарово; ещё один мишка в садах УМПО в Урмане полакомился черевишней, обломав дерево.
Как прокомментировали в минэкологии региона, повышенная активность и выход этих животных к людям объясняется подготовкой к зиме. Перед зимней спячкой медведи нагуливают жир, ищут желуди, грибы, фрукты, едят сельхозкультуры и даже не брезгают домашним скотом.