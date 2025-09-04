Татарстанец подозревается в убийстве с использованием поджога

Ночью первого сентября во время тушения горящего дома было обнаружено тело 52-летней женщины. По версии следствия, 51-летний сожитель сестры погибшей в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома потерпевшей, после чего скрылся. Женщина с трудом передвигалась и не смогла вовремя выбраться из горящего здания и погибла.