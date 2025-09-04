Суд оставил под стражей экс-депутата Заксобрания Челябинской области и его подельника

По версии следствия, фигуранты с 2016 года по 2018-й за взятку в сумме более 1 млн рублей оказали содействие представителю коммерческой организации в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту многоэтажных домов в Челябинской области стоимостью свыше 100 млн рублей.