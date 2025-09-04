Суд оставил под стражей экс-депутата Заксобрания Челябинской области и его подельника

Напомним, речь идет про Илью Бархатова. Вместе с ним ранее был задержан бывший начальник отдела закупок фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрей Шадрин.
Центральный райсуд 11 августа продлил срок содержания их под стражей на два месяца, до 13 октября 2025 года.
Сторона защиты просила изменить каждому меру пресечения на иную, более мягкую, в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или залога.
Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Шадрин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), Бархатов — части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, фигуранты с 2016 года по 2018-й за взятку в сумме более 1 млн рублей оказали содействие представителю коммерческой организации в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту многоэтажных домов в Челябинской области стоимостью свыше 100 млн рублей.
Уголовные дела по материалам УФСБ возбудило региональное следственное управление.
Бархатов ранее был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области и председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.