Следователи выясняют причины гибели мойщика окон в Нижнем Новгороде

Ведется расследование уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело начато по факту гибели рабочего в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 августа рабочий мыл окна четырехэтажного здания на улице Жукова, сорвался и упал с большой высоты. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Лицам, ответственным за проведение работ на объекте, и допустившим гибель рабочего, может грозить наказание по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».