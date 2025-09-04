В Башкирии 20% родителей тратят на подготовку детей к школе до 20 тысяч рублей

Согласно исследованию, проведенному сервисом CDEK.Shopping и порталом hh.ru, каждый пятый житель Башкирии тратит на подготовку детей к школе от 10 до 20 тысяч рублей.
Опрос показал, что лишь каждый десятый респондент укладывается в сумму менее 10 тысяч рублей. Столько же родителей планируют потратить от 21 до 30 тысяч рублей. Всего 7% участников исследования готовы выделить на школьные нужды более 30 тысяч рублей. При этом более половины опрошенных (53%) указали, что у них нет детей школьного возраста.
Наибольшие бюджеты на подготовку к учебному году закладывают руководители среднего звена. Самозанятые и фрилансеры чаще всего ориентируются на сумму 10−20 тысяч рублей, тогда как линейные руководители обычно тратят 21−30 тысяч рублей.
Основной статьёй расходов 82% респондентов назвали приобретение одежды и обуви. Почти половина жителей (43%) признались, что покупают осеннюю одежду на распродажах со скидками. Лишь 7% опрошенных выбирают школьный гардероб, не ориентируясь на акционные предложения.
