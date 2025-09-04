В Башкирии 20% родителей тратят на подготовку детей к школе до 20 тысяч рублей

Опрос показал, что лишь каждый десятый респондент укладывается в сумму менее 10 тысяч рублей. Столько же родителей планируют потратить от 21 до 30 тысяч рублей. Всего 7% участников исследования готовы выделить на школьные нужды более 30 тысяч рублей. При этом более половины опрошенных (53%) указали, что у них нет детей школьного возраста.