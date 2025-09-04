В Молдове задержали крупных мошенников из Украины: Они предлагали купить внедорожники, беспилотники, генераторы под видом помощи армии соседей

Несколько граждан Украины, приехавших в Молдову в 2022 году как беженцы, организовали схему по отъёму финансовых средств под видом помощи ВСУ, сообщает молдавская полиция:
"По версии следствия, начиная с 2022 года подозреваемые публиковали на онлайн-платформах фиктивные объявления о продаже внедорожников, беспилотников, генераторов и других товаров. Жертвами становились как гражданские лица, так и украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, которые перечисляли деньги на приобретение этих товаров для обороны Украины.
После перевода денег товар не был доставлен, и впоследствии с жертвами связывались члены преступной группы, которые утверждали, что являются сторонниками российского вторжения в Украину. Вырученные средства перераспределялись на банковские счета, управляемые другими соучастниками, затем снимались наличными в банкоматах на территории Республики Молдова или использовались для оплаты услуг.
Для документирования преступления была создана совместная следственная группа из представителей правоохранительных органов Кишинева и Киева. В ходе мероприятий было проведено 15 обысков в Республике Молдова (в Бельцах и Унгенах) и 19 — в Украине. В Молдове полицейские изъяли несколько предметов, полученных на доходы от аферы, в том числе автомобиль класса люкс.
По ходатайству прокуратуры суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 дней. Трое подозреваемых — двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 49 лет — являются беженцами, оказавшимися в Молдове после начала войны в Украине".