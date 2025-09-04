В Молдове задержали крупных мошенников из Украины: Они предлагали купить внедорожники, беспилотники, генераторы под видом помощи армии соседей

Для документирования преступления была создана совместная следственная группа из представителей правоохранительных органов Кишинева и Киева. В ходе мероприятий было проведено 15 обысков в Республике Молдова (в Бельцах и Унгенах) и 19 — в Украине. В Молдове полицейские изъяли несколько предметов, полученных на доходы от аферы, в том числе автомобиль класса люкс.