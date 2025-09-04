В Ростовской области работницу архива заподозрили в получении взяток

В Ростовской области сотрудницу архива заподозрили в двух взятках на общую сумму в 240 тысяч рублей. Возбуждено дело (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Под следствием оказалась ведущий специалист по архивному делу архивного сектора администрации Веселовского района.
По данным СК, женщина получила деньги от двух человек, попросивших внести изменения в документы для увеличения стажа и изменения сведений о трудовой деятельности. Эти манипуляции должны были повлиять на пенсионные начисления.
В ходе обыска у подозреваемой нашли трудовые книжки, принадлежащие другим людям.
Сейчас следствие продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего и другие возможные эпизоды нарушения закона. Решается вопрос о мере пресечения.