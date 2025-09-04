Милиция нашла подпольный алкозавод в Минской области

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Правоохранители вскрыли подпольное производство спиртосодержащей жидкости в Минской области, сообщает МВД.
«Мини-предприятия по производству крепких напитков обнаружены в деревнях Носилово и Заболотье (Молодечненский район — Sputnik). У местных жителей изъято три самогонных аппарата, около 30 т браги и почти 1 500 л готового продукта», — рассказали в министерстве.
Все три самогонщика нигде официально не работали, а по факту продавали алкоголь. Милиция проверяет все обстоятельства. Назначена химическая экспертиза обнаруженной жидкости.
Можно ли гнать для себя?
В Беларуси не запрещено покупать бытовые дистилляторы, но, если их использовать с нарушением закона, аппарат могут изъять. Также самогонщик рискует заплатить штраф. Для собственного потребления разрешается производить только напитки не крепче 7 градусов.
Также нельзя хранить, перевозить и продавать домашнее спиртное в больших объемах. Можно иметь запасы до пяти литров. В противном случае будет наложен штраф до 100 базовых (до 4200 рублей).
Легальные самогонщики
Законодательство в отдельных случаях разрешает производство и продажу некоторых видов самогона. Официально их называют «оригинальными алкогольными напитками крепостью свыше 28%».
Существует перечень таких напитков с указанием организаций, которые их производят. Как правило, эти горячительные напитки делают и продают на территории культурно-этнографических центров, нацпарков и заповедников.
Например, в Беловежской пуще гонят знаменитый «Пущанский» напиток, а в усадебно-парковом комплексе «Дукорский маентак» гонят «Дуку».