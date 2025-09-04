Ричмонд
Хранил наркотики в пластиковых крышках: в Челябинске задержали закладчика с килограммом синтетики

В Челябинске наркодилер прятал товар в пластиковых крышках.

Источник: У МВД по Челябинской области

В Челябинске задержан наркодилер, хранивший синтетические наркотики в пластиковых крышках. В общей сложности у него изъяли почти один килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

— При личном досмотре задержанного изъято 6 граммов синтетики, в автомобиле — еще 200 граммов. При обыске в квартире найдено 700 граммов синтетических наркотиков, 17 граммов растительных, весы и упаковка. Мужчина работал закладчиком для нелегального интернет-магазина, — пояснили в полиции.

Задержанный ранее судим за аналогичные преступления. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков). Он помещен в ИВС, оперативники ищут соучастников.