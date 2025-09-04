Ричмонд
В воронежском селе пенсионера задержали за хранение конопли

В доме у жителя Воронежской области нашли наркотики в особо крупном размере.

В селе Каширское Воронежской области 60-летнего местного жителя уличили в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере. Во время обыска в доме ранее несудимого пенсионера полицейские обнаружили связки засушенных растений и коробку с измельчённым веществом.

Вещество отправили на экспертизу. Ее результат показал, что это конопля (720,46 г) и марихуана (5,79 г). Во время допроса мужчина рассказал, что нашёл дикорастущие кусты, высушил их и хранил для личного употребления.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.