На границе с Россией зарегистрировали заболевание человека бубонной чумой

Ранее национальная служба здравоохранения Монголии сообщила о том, что по состоянию на 15 августа 2025 года природные очаги бубонной чумы зарегистрировали в 130 сомонах 17 аймаков Монголии. В период с 2014 по 2024 год в 13 сомонах шести аймаков и в столице Монголии этой инфекцией заразились 20 граждан, из них девять умерли.