На границе с Россией зарегистрировали заболевание человека бубонной чумой

УЛАН-БАТОР, 4 сентября. /ТАСС/. Случай заболевания бубонной чумой подтвердился у жителя аймака (региона) Хубсугул. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в комиссии аймака по чрезвычайным ситуациям.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 4 сентября, на экстренном заседании нашей комиссии принято решение ввести частичный карантин в сомоне (поселении) Цагаан-Уул, где зарегистрировали случай заболевания человека бубонной чумой. Сейчас он проходит лечение в многопрофильной больнице аймака», — рассказали в комиссии по ЧС.

Регион Хубсугул расположен на севере Монголии близ границы с Россией.

Ранее национальная служба здравоохранения Монголии сообщила о том, что по состоянию на 15 августа 2025 года природные очаги бубонной чумы зарегистрировали в 130 сомонах 17 аймаков Монголии. В период с 2014 по 2024 год в 13 сомонах шести аймаков и в столице Монголии этой инфекцией заразились 20 граждан, из них девять умерли.

Чума — эндемичное заболевание для Монголии и приграничных регионов соседних стран. Две трети монгольской территории входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его мониторинг в 1959—1990 годы показал, что на этой территории циркулировал возбудитель чумы, относящийся к алтайскому, реже улэгейскому подвидам.

Их особенность — избирательная вирулентность и низкая эпидемическая опасность. Случаи заражения чумой в Монголии и республиках Алтай и Тува в основном возникают при свежевании тушки тарбагана (род сусликов) и употреблении в пищу его мяса. Поэтому охота на этого грызуна, хотя и считается традиционным промыслом в Монголии, запрещена с 2005 года.