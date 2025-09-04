Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших есть дети

Трое детей и одна взрослая получили травмы при наезде автомобиля на группу людей в Берлине. Инцидент расследуется полицией как несчастный случай.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В берлинском районе Веддинг легковой автомобиль врезался в группу людей, среди которых были дети. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Столкновение произошло около 13:10 по местному времени на пересечении улиц Зеештрассе и Донагештель, где двигалась группа из 15 детей с воспитателем. Трое из них получили легкие травмы, их доставили в близлежащую клинику Вирхов. Сопровождающая получила серьезные ранения и также была госпитализирована. Водитель не пострадал.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. ТАСС со ссылкой на газету Der Tagesspiegel сообщает, что полиция рассматривает версию несчастного случая.