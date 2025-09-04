Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших есть дети

В берлинском районе Веддинг легковой автомобиль врезался в группу людей, среди которых были дети. Об этом сообщает немецкое издание BILD.
Столкновение произошло около 13:10 по местному времени на пересечении улиц Зеештрассе и Донагештель, где двигалась группа из 15 детей с воспитателем. Трое из них получили легкие травмы, их доставили в близлежащую клинику Вирхов. Сопровождающая получила серьезные ранения и также была госпитализирована. Водитель не пострадал.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. ТАСС со ссылкой на газету Der Tagesspiegel сообщает, что полиция рассматривает версию несчастного случая.