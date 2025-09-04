Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, среди пострадавших есть дети

Столкновение произошло около 13:10 по местному времени на пересечении улиц Зеештрассе и Донагештель, где двигалась группа из 15 детей с воспитателем. Трое из них получили легкие травмы, их доставили в близлежащую клинику Вирхов. Сопровождающая получила серьезные ранения и также была госпитализирована. Водитель не пострадал.