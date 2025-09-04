За сутки кубанцы «подарили» мошенникам 12 млн рублей

Мошенники продолжают активно действовать на территории Краснодарского края, ежедневно причиняя серьезный финансовый ущерб жителям региона. По информации пресс-службы краевого ГУ МВД России, только за одни сутки граждане перевели злоумышленникам около 12 миллионов рублей. В числе пострадавших — люди разного возраста и социального положения.
Преступники используют психологическое давление, представляясь сотрудниками банков, госорганов и силовых структур, и добиваются того, чтобы граждане добровольно передавали им свои накопления.
Один из случаев произошёл с 22-летней студенткой из Краснодара. Девушка стала жертвой аферистов, которые убедили её, что её деньги находятся под угрозой. Сначала она продала свои ювелирные украшения, затем оформила пять кредитов в разных банках на общую сумму около 400 тысяч рублей. Эти средства, а также 800 тысяч рублей из личных накоплений она перевела на так называемую банковскую ячейку, считая, что таким образом защищает свои финансы. Впоследствии выяснилось, что переводы были направлены напрямую мошенникам.
Похожая история произошла с 59-летней жительницей Усть-Лабинска. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан, и на её имя могут быть оформлены кредиты. Под давлением аферистов она поверила, что должна срочно защитить свои сбережения. В итоге пенсионерка перевела на «безопасный» счёт 2,9 миллиона рублей, которые сразу же исчезли.
Жертвой мошенников также стала 75-летняя жительница Геленджика. Сначала ей позвонили с предложением заменить домофон и попросили назвать код из СМС. Затем последовали звонки от лжесотрудников Роскомнадзора и ФСБ, сообщивших, что на пенсионерку оформлена доверенность, и её накопления могут быть использованы для финансирования преступной деятельности. Женщину запугали возможной уголовной ответственностью и убедили перевести 300 тысяч рублей на временный счёт якобы для сохранности средств. Когда обещанный возврат денег начал откладываться, она поняла, что стала жертвой обмана.
Правоохранители призывает жителей региона сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В случае сомнений или подозрительных звонков необходимо сразу прекратить разговор и обратиться в полицию по номеру 102.