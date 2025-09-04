За сутки кубанцы «подарили» мошенникам 12 млн рублей

Один из случаев произошёл с 22-летней студенткой из Краснодара. Девушка стала жертвой аферистов, которые убедили её, что её деньги находятся под угрозой. Сначала она продала свои ювелирные украшения, затем оформила пять кредитов в разных банках на общую сумму около 400 тысяч рублей. Эти средства, а также 800 тысяч рублей из личных накоплений она перевела на так называемую банковскую ячейку, считая, что таким образом защищает свои финансы. Впоследствии выяснилось, что переводы были направлены напрямую мошенникам.