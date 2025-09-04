В Андижане пьяная компания напала на владельца кафе за требование оплатить счёт

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). В социальных сетях распространились сообщения об инциденте в Шахриханском районе Андижанской области — пьяная компания устроила драку с владельцем кафе только потому, что он потребовал оплатить счет за их весёлую гулянку.