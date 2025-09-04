Ричмонд
В Андижане пьяная компания напала на владельца кафе за требование оплатить счёт

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). В социальных сетях распространились сообщения об инциденте в Шахриханском районе Андижанской области — пьяная компания устроила драку с владельцем кафе только потому, что он потребовал оплатить счет за их весёлую гулянку.

В областном управлении внутренних дел прокомментировали инцидент. По данным ведомства, 25 августа примерно в 23:30 в кафе, расположенном в махалле «Дустлик», двое граждан после употребления спиртных напитков отказались оплачивать счёт, начали оскорблять владельца заведения нецензурными словами, спровоцировали ссору и попытались избить мужчину.

Однако владелец кафе оказался не из пугливых — он дал отпор, и в результате драки повреждения получили все участники конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения степени тяжести полученных телесных повреждений участниками инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время по делу ведутся первоначальные следственные действия. Все обстоятельства выясняются.