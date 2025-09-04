В Андижане пьяная компания напала на владельца кафе за требование оплатить счёт

В областном управлении внутренних дел прокомментировали инцидент. По данным ведомства, 25 августа примерно в 23:30 в кафе, расположенном в махалле «Дустлик», двое граждан после употребления спиртных напитков отказались оплачивать счёт, начали оскорблять владельца заведения нецензурными словами, спровоцировали ссору и попытались избить мужчину.
Однако владелец кафе оказался не из пугливых — он дал отпор, и в результате драки повреждения получили все участники конфликта.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения степени тяжести полученных телесных повреждений участниками инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время по делу ведутся первоначальные следственные действия. Все обстоятельства выясняются.