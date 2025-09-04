Почти 12 тысяч человек заболели гриппом в Башкирии за неделю

Напомним, что в Башкирии, как и по всей России, продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется, что вакцинацию пройдут около 2,5 миллионов жителей республики. Специалисты рекомендуют делать прививки в период с сентября по ноябрь для формирования устойчивого иммунитета к началу пика заболеваемости.