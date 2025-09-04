Ричмонд
Почти 12 тысяч человек заболели гриппом в Башкирии за неделю

В Башкирии за неделю гриппом заболели 11,7 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировано более 11,7 тысяч случаев заболевания гриппом. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, почти половина всех заболевших (43%) — дети.

Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями вырос на 8,8% по сравнению с предыдущей семидневкой. В санитарном ведомстве уточнили, что в настоящее время преимущественно циркулируют вирусы негриппозного происхождения.

Напомним, что в Башкирии, как и по всей России, продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется, что вакцинацию пройдут около 2,5 миллионов жителей республики. Специалисты рекомендуют делать прививки в период с сентября по ноябрь для формирования устойчивого иммунитета к началу пика заболеваемости.

