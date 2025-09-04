Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы нижегородские компании с наибольшим числом несчастных случаев

Рост травматизма установлен в трех организациях региона.

Источник: Время

Организации, в которых произошло наибольшее количество несчастных случаев на производстве в 2025 году, назвали в Гострудинспекции в Нижегородской области.

Это ООО «Итеко Россия», АО «Выксунский металлургический завод» и ООО «Сладкая жизнь плюс».

Согласно информации, к несчастным случаям привели следующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение технологического процесса, неосторожность, невнимательность, поспешность, внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего, причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.

«В адрес указанных работодателей направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Обеспечение безопасных условий и охраны труда является прямой обязанности работодателя», — отметил руководитель Гострудинспекции Илья Мошес.