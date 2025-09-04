Названы нижегородские компании с наибольшим числом несчастных случаев

Организации, в которых произошло наибольшее количество несчастных случаев на производстве в 2025 году, назвали в Гострудинспекции в Нижегородской области.
Это ООО «Итеко Россия», АО «Выксунский металлургический завод» и ООО «Сладкая жизнь плюс».
Согласно информации, к несчастным случаям привели следующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение технологического процесса, неосторожность, невнимательность, поспешность, внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего, причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц.
«В адрес указанных работодателей направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Обеспечение безопасных условий и охраны труда является прямой обязанности работодателя», — отметил руководитель Гострудинспекции Илья Мошес.