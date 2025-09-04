Челябинцу из Беларуси вернули кроссовер, похищенный у него 11 лет назад

Сотрудники органов внутренних дел вернули местному жителю Infiniti FX50 Sport, который был похищен 22 мая 2014 года.
Автомобиль угнали с территории придомовой парковки на улице 250-летия Челябинска.
«На протяжении 11 лет иномарка находилась в международном розыске, а в июне текущего года была обнаружена сотрудниками МВД Республики Беларусь в городе Столбцы Минской области», — рассказали в региональном Главке МВД.
Идентификационный номер транспортного средства был изменен путем удаления слоя металла с лицевой поверхности соответствующей площадки, а также полного демонтажа заводской таблички.
«Благодаря взаимодействию сотрудников отдела организации международной правовой помощи Следственного департамента МВД России, Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области и МВД Республики Беларусь похищенный кроссовер был возвращен на территорию нашей страны и передан владельцу», — говорится в комментарии.