Челябинцу из Беларуси вернули кроссовер, похищенный у него 11 лет назад

Челябинцу из Беларуси вернули кроссовер, похищенный у него 11 лет назад, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Willian Cittadin/CC0

Сотрудники органов внутренних дел вернули местному жителю Infiniti FX50 Sport, который был похищен 22 мая 2014 года.

Автомобиль угнали с территории придомовой парковки на улице 250-летия Челябинска.

«На протяжении 11 лет иномарка находилась в международном розыске, а в июне текущего года была обнаружена сотрудниками МВД Республики Беларусь в городе Столбцы Минской области», — рассказали в региональном Главке МВД.

Идентификационный номер транспортного средства был изменен путем удаления слоя металла с лицевой поверхности соответствующей площадки, а также полного демонтажа заводской таблички.

«Благодаря взаимодействию сотрудников отдела организации международной правовой помощи Следственного департамента МВД России, Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области и МВД Республики Беларусь похищенный кроссовер был возвращен на территорию нашей страны и передан владельцу», — говорится в комментарии.