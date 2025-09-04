Анна Асти требует миллион за исполнение ее хита заслуженной артисткой Башкирии

Стас Ярушин в комментарии изданию Kazanfirst выразил удивление подобной реакцией со стороны лейбла. По его мнению, тот факт, что песни Анны Асти исполняют на разных языках, должен скорее радовать, а не становиться поводом для судебных разбирательств. На данный момент стороны пытаются урегулировать спор в досудебном порядке, однако иск еще не отозван.