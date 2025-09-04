Ричмонд
Анна Асти требует миллион за исполнение ее хита заслуженной артисткой Башкирии

Анна Асти требует миллион за исполненный башкирской певицей кавер ее песни.

Источник: Комсомольская правда

Лейбл известной певицы Анны Асти подал иск против компании российского шоумена Стаса Ярушина. Причиной разбирательства стал кавер на композицию «По барам», который в исполнении заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой прозвучал на татарском языке в рамках шоу «МузЛофт Тур» на платформе RuTube.

Как сообщила сама Асаева в своем Telegram-канале, представители Анны Асти потребовали выплатить 1 миллион рублей за исполнение песни на другом языке. Артистка призналась, что была шокирована таким требованием, и объявила 2025 год «годом хайпа» в своей карьере.

Стас Ярушин в комментарии изданию Kazanfirst выразил удивление подобной реакцией со стороны лейбла. По его мнению, тот факт, что песни Анны Асти исполняют на разных языках, должен скорее радовать, а не становиться поводом для судебных разбирательств. На данный момент стороны пытаются урегулировать спор в досудебном порядке, однако иск еще не отозван.

