Анна Асти требует миллион за исполнение ее хита заслуженной артисткой Башкирии

Лейбл известной певицы Анны Асти подал иск против компании российского шоумена Стаса Ярушина. Причиной разбирательства стал кавер на композицию «По барам», который в исполнении заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой прозвучал на татарском языке в рамках шоу «МузЛофт Тур» на платформе RuTube.
Как сообщила сама Асаева в своем Telegram-канале, представители Анны Асти потребовали выплатить 1 миллион рублей за исполнение песни на другом языке. Артистка призналась, что была шокирована таким требованием, и объявила 2025 год «годом хайпа» в своей карьере.
Стас Ярушин в комментарии изданию Kazanfirst выразил удивление подобной реакцией со стороны лейбла. По его мнению, тот факт, что песни Анны Асти исполняют на разных языках, должен скорее радовать, а не становиться поводом для судебных разбирательств. На данный момент стороны пытаются урегулировать спор в досудебном порядке, однако иск еще не отозван.
