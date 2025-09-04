В Москве арестовали мужчину, убившего бывшую жену и пытавшегося убить ее мужа

Как пояснили в пресс-службе, после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного обвиняемый начал испытывать постоянное чувство ревности и злости, стал тайно приезжать к дому экс-супруги, где с помощью бинокля следил за сыновьями. 1 сентября мужчина в очередной раз приехал к дому на улице Нижняя Масловка. Он увидел, как потерпевшая с детьми вышла из подъезда и стал дожидаться ее возвращения. Когда женщина пришла домой, обвиняемый попытался с ней поговорить, но разговор перерос в ссору. Когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее сожитель. «В тот момент я испытал сильную злость, обиду и захотел его убить. Я вынул из чехла нож, который находился у меня на поясе с левой стороны, подбежал к нему и стал наносить удары ножом в область грудной клетки, живота и плеча. Он пытался сопротивляться, отбегал от меня, кричал мне остановиться, но я не хотел останавливаться и продолжал наносить ему удары ножом. В какой-то момент он успел забежать в ванную и закрыться от меня», — рассказал обвиняемый, слова которого передали в пресс-службе.