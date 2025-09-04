Ричмонд
Следователи СК выясняют обстоятельства избиения школьника в Краснодаре

В поселке Березовом в Краснодаре пожаловались на школьников, избивших сверстника.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре выясняют обстоятельства избиения школьника. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

О происшествии в одной из школ в поселке Березовом сообщили в соцсетях. Так, один из школьников ударил сверстника кулаком в лицо. Пострадавший ученик упал.

«Отмечается, что руководство школы на неправомерные действия подростка не реагирует», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время проверку проводят в следственном отделе по Прикубанскому округу Краснодара. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.