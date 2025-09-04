Ричмонд
Новый вид мошенничества: Гражданам Молдовы звонят «мобильные операторы» и похищают все деньги с карт

Компании призывают граждан не давать доступ к телефону и конфиденциальной информации без предварительной проверки.

Источник: Комсомольская правда

Очередная схема телефонного мошенничества — неизвестные представляются сотрудниками компании ORANGE и пытаются получить доступ к телефонам пользователей.

Мошенники звонят абонентам и заявляют, что компания якобы переходит с технологии 4G на 5G. Они настаивают на срочном изменении настроек телефона.

«На самом деле мошенники пытаются получить доступ к телефону клиента через установку приложения для удаленного управления. Их цель — кража личных данных, установка вредоносных программ и компрометация безопасности телефона», — объяснили в Orange Moldova.

Компания призывает граждан не давать доступ к телефону и конфиденциальной информации без предварительной проверки, избегать установки приложений из неизвестных источников и обращаться за консультацией только через официальные каналы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

