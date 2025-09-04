В Кашкадарье задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника СГБ и торговавший местами в силовом ведомстве

По данным следствия, он пообещал 28-летнему местному жителю помочь с трудоустройством в органы государственной безопасности. С сентября 2024 года по июнь 2025 года аферист под разными предлогами выманил у своей жертвы в общей сложности 30 тысяч долларов и 510 миллионов сумов.
Кроме того, мошенник пообещал родственнику этого гражданина содействие в поступлении в Академию Вооружённых сил. За «услугу» он потребовал 10 тысяч долларов, из которых на момент задержания уже успел получить 4 тысячи.
В ходе оперативного мероприятия, проведённого в Карши, мужчина был задержан с поличным при получении ещё 2 тысяч долларов из ранее оговорённой суммы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.