В Кашкадарье задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника СГБ и торговавший местами в силовом ведомстве

Vaib.uz (Узбекистан. 4 сентября). В Кашкадарьинской области сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали 37-летнего мужчину, ранее судимого за мошенничество, который на протяжении длительного времени представлялся сотрудником силового ведомства и за деньги предлагал «устроить» людей в госструктуры.

Источник: Reuters

По данным следствия, он пообещал 28-летнему местному жителю помочь с трудоустройством в органы государственной безопасности. С сентября 2024 года по июнь 2025 года аферист под разными предлогами выманил у своей жертвы в общей сложности 30 тысяч долларов и 510 миллионов сумов.

Кроме того, мошенник пообещал родственнику этого гражданина содействие в поступлении в Академию Вооружённых сил. За «услугу» он потребовал 10 тысяч долларов, из которых на момент задержания уже успел получить 4 тысячи.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого в Карши, мужчина был задержан с поличным при получении ещё 2 тысяч долларов из ранее оговорённой суммы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.