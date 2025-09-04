В Ленобласти новорожденную девочку нашли брошенной в подъезде у мусоропровода

Девочка в настоящее время находится во всеволожской больнице. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного комитета по здравоохранению, туда ребенок поступил в 12:50 мск. «Вес девочки составляет 1970 граммов, на данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, она помещена в реанимационное отделение. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал представитель комитета.