В Нальчике после нападения на полицейского в аэропорту завели дело

«Как установлено, в вечернее время подозреваемый находился в аэропорту Нальчика и нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте. К нему подошли сотрудники полиции, требования которых подозреваемый отказался исполнять и нанес одному из полицейских два удара в лицо, после чего был задержан», — пояснил Кардашов.