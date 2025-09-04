В Нальчике после нападения на полицейского в аэропорту завели дело

«Как установлено, в вечернее время подозреваемый находился в аэропорту Нальчика и нарушал общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте. К нему подошли сотрудники полиции, требования которых подозреваемый отказался исполнять и нанес одному из полицейских два удара в лицо, после чего был задержан», — пояснил Кардашов.
Подозреваемый — 69-летний житель столицы Кабардино-Балкарии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
Расследование уголовного дела взято Нальчикской транспортной прокуратурой на контроль. Максимальное наказание за подобное преступление — пять лет лишения свободы.