В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта

Следствием и судом установлено, что в 2023 году подросток добровольно вступил в запрещенную на территории России международную террористическую организацию с целью совершения преступлений от ее имени из радикальных религиозных побуждений. Пройдя обучение в интернете, он приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Кроме того, он изготовил и демонстрировал в интернете символику террористической организации, вел пропаганду ее деятельности и готовил террористический акт на территории региона.