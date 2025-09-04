Ричмонд
В Воронежской области женщину будут судить за избиение приёмных детей

Её обвиняют по двум статьям.

40-летняя жительница Семилукского района предстанет перед судом за жестокое обращение с приёмными детьми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР в четверг, 4 сентября.

С августа 2023 по август 2024 года женщина систематически издевалась над 10-летней девочкой и 8-летним мальчиком. Она била и оскорбляла детей, лишала их пищи и воды, надолго запирала в комнате, а также выгоняла на улицу в домашней одежде в холодное время года.

Несовершеннолетних изъяли из семьи. Сейчас они находятся в социальном учреждении.

Женщину обвиняют в истязании (п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.