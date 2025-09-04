В Воронежской области женщину будут судить за избиение приёмных детей

С августа 2023 по август 2024 года женщина систематически издевалась над 10-летней девочкой и 8-летним мальчиком. Она била и оскорбляла детей, лишала их пищи и воды, надолго запирала в комнате, а также выгоняла на улицу в домашней одежде в холодное время года.