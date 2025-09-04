Пришли с повинной: Четверо парней, избивших до полусмерти бельгийца в центре Кишинева в День независимости, признали вину и сдались полиции

Напомним, что гражданин Бельгии подвергся нападению и жестокому избиению в День независимости. Пострадавшего ограбили и оставили лежать на земле в центре столицы. Представитель Департамента полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ, с которой связался UNIMEDIA, подтвердила факт преступления и заявила, что сотрудники правоохранительных органов расследуют все обстоятельства.