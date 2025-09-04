Пришли с повинной: Четверо парней, избивших до полусмерти бельгийца в центре Кишинева в День независимости, признали вину и сдались полиции

Четверо молодых людей, избивших и ограбивших бельгийца в День независимости, добровольно явились в полицию. По имеющейся информации, возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса Республики Молдова — грабеж. Полиция проводит документальные следственные действия для установления всех обстоятельств и принятия законного решения", — сообщила для UNIMEDIA пресс-секретарь Департамента полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ.
Напомним, что гражданин Бельгии подвергся нападению и жестокому избиению в День независимости. Пострадавшего ограбили и оставили лежать на земле в центре столицы. Представитель Департамента полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ, с которой связался UNIMEDIA, подтвердила факт преступления и заявила, что сотрудники правоохранительных органов расследуют все обстоятельства.
Родственники гражданина Бельгии, жестоко избитого и ограбленного в День независимости, обнаружили фотографию с молодыми людьми, которые предположительно напали на него в центре столицы. Представитель Департамента полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ, с которой связался UNIMEDIA, заявила, что подозреваемые были опознаны сотрудниками правоохранительных органов.
