Пожар из-за неосторожного курения произошел на Станиславского в Ростове

В Ростове-на-Дону потушили пожар, вспыхнувший в одноэтажном доме на улице Станиславского. Возгорание могло оказаться смертельным, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел 2 сентября. Предварительно, из-за неосторожности при курении в помещении вспыхнули домашние вещи, а потом начала гореть мебель.
Пожарные потушили пламя на пяти квадратных метрах. Всего на месте происшествия от МЧС работали десять человек, использовали две автоцистерны.
Хозяин квартиры надышался угарным газом, но от госпитализации отказался.
Спасатели напоминают: температура тления сигареты достигает 400 градусов, поэтому брошенный окурок может легко привести к пожару даже при отсутствии открытого пламени.
