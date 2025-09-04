Депутат Госсобрания Башкирии Локотченко останется под арестом

Верховный суд Башкирии не изменил меру пресечения депутату республиканского Курултая Алексею Локотченко. Как сообщили в пресс-службе суда, решение Советского районного суда Уфы о продлении ареста осталось в силе. Парламентарий продолжит оставаться под стражей как минимум до 30 сентября.
Следствие утверждает, что Локотченко, являющийся директором юридической компании «РСК», предложил адвокату Эльвире Фаткуллиной, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, избежать уголовного преследования через заключение контракта о военной службе. По версии следствия, депутат запросил у женщины 10,2 миллиона рублей якобы для передачи представителям Министерства обороны РФ за фиктивное зачисление в добровольческое формирование.
Для реализации этого плана Локотченко, неоднократно посещавший зону СВО, привлек своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила». В ходе передачи первой части суммы в размере 5,2 миллиона рублей сначала был задержан посредник, а затем и сам депутат.
Алексей Локотченко не признает предъявленные обвинения.
