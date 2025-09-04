Узбекские пограничники застрелили двух нарушителей на границе

В соответствии с законодательством Узбекистана, для остановки нарушителей были произведены несколько предупредительных выстрелов в воздух. Несмотря на это, неизвестные продолжили движение к границе. После этого, в качестве крайней меры, в их отношении было применено огнестрельное оружие.