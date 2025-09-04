Узбекские пограничники застрелили двух нарушителей на границе

Инцидент произошёл 15 августа в приграничной зоне Угам-Чаткальского заповедника Бостанлыкского района Ташкентской области. Пограничный наряд заметил здесь двух неизвестных, двигавшихся в сторону государственной границы. Нарушителям было приказано остановиться, однако они проигнорировали требование и попытались скрыться.
В соответствии с законодательством Узбекистана, для остановки нарушителей были произведены несколько предупредительных выстрелов в воздух. Несмотря на это, неизвестные продолжили движение к границе. После этого, в качестве крайней меры, в их отношении было применено огнестрельное оружие.
В результате оба нарушителя получили ранения и, несмотря на оказанную военнослужащими первую медицинскую помощь, скончались на месте происшествия. При осмотре территории были обнаружены палатка, три лошади, продукты питания, а также следы третьего человека, которому удалось скрыться.
В тот же день о происшествии были уведомлены пограничные ведомства Кыргызстана и Казахстана. 31 августа было установлено, что погибшие являются гражданами Кыргызстана, их тела были переданы родственникам.
По взаимной договорённости руководителей пограничных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
В результате проверки было установлено, что действия пограничного наряда соответствовали законодательству Узбекистана, а погибшие нарушили государственную границу. Также подтвердилось, что третьему участнику удалось вернуться на территорию Кыргызстана и скрыться — стороны договорились установить его личность и принять необходимые меры.
Для предотвращения подобных инцидентов представители обеих стран договорились активизировать разъяснительную работу среди жителей приграничных районов, а также усилить сотрудничество по охране сложных горных участков границы.