«Что ты делаешь! Машина едет!»: Названа причина страшной аварии в Румынии, в которой погибли три гражданина Молдовы

Названа предварительная причина смертельной аварии в Румынии.

Источник: СМИ Румынии

Названа предварительная причина смертельной аварии в Румынии: водитель из Молдовы, предположительно, уснул за рулём.

По словам пассажира автомобиля с молдавскими номерами, который чудом выжил, водитель, предположительно, уснул за рулём.

— До этого момента я с ним разговаривал и предупреждал его. Он уснул, и я закричал ему: «Что ты делаешь? Машина едет!». Но было уже поздно, он ничего не видел, — рассказывает пострадавший.

В микроавтобусе, который превратился в груду металла, находились 17 человек. 14 из них с ранениями были доставлены в больницу. У водителя микроавтобуса — перелом ноги, пишет realitatea.md.

— Он въехал в лоб. Я ничего не успел сделать. Просто поехал прямо, без реакции. То ли уснул, то ли не могу понять что. Я нажал на тормоз изо всех сил — и тогда мне сломало ногу, — говорит водитель микроавтобуса.

Мужчину проверили с помощью алкотестера — результат оказался отрицательным.

Напомним, что 3 сентября автобус с 17 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились четыре человека. В результате столкновения погибли 3 человека, ещё 16 получили травмы.