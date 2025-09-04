Ричмонд
Суд Уфы изменил меру пресечения народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина перевели под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения для народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина. Вместо содержания под стражей его перевели под домашний арест, который будет действовать до 6 ноября, сообщает РБК-Уфа.

При этом второй фигурантке этого же дела, предпринимательнице Гульнаре Юриной, суд продлил содержание под стражей на два месяца, также до 6 ноября. Юрину задержали в середине августа по обвинению в растрате в рамках уголовного дела против Яруллина.

По данным следствия, в 2022 году Яруллин систематически назначал сотрудникам Государственного концертного зала «Башкортостан» завышенные премии, с последующим изъятием части средств. Общая сумма полученных таким образом денег составила не менее 200 тысяч рублей.

Кроме того, согласно следствию, в октябре 2023 года Яруллин заключил без проведения конкурса договор с аффилированной предпринимательницей Юриной на 33,5 миллиона рублей для подготовки площадки конкурса «Время героев». Предполагается, что были подготовлены фиктивные документы о выполненных работах по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается в 9,8 миллиона рублей.

