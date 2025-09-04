Суд Уфы изменил меру пресечения народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения для народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина. Вместо содержания под стражей его перевели под домашний арест, который будет действовать до 6 ноября, сообщает РБК-Уфа.
При этом второй фигурантке этого же дела, предпринимательнице Гульнаре Юриной, суд продлил содержание под стражей на два месяца, также до 6 ноября. Юрину задержали в середине августа по обвинению в растрате в рамках уголовного дела против Яруллина.
По данным следствия, в 2022 году Яруллин систематически назначал сотрудникам Государственного концертного зала «Башкортостан» завышенные премии, с последующим изъятием части средств. Общая сумма полученных таким образом денег составила не менее 200 тысяч рублей.
Кроме того, согласно следствию, в октябре 2023 года Яруллин заключил без проведения конкурса договор с аффилированной предпринимательницей Юриной на 33,5 миллиона рублей для подготовки площадки конкурса «Время героев». Предполагается, что были подготовлены фиктивные документы о выполненных работах по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается в 9,8 миллиона рублей.
