Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за мощной грозы в Уфе упали деревья и затопило дома

В Уфе за несколько часов сильного ливня выпало 17 мм осадков.

Источник: Комсомольская правда

За сегодняшний день, 4 сентября, с 8:00 до 20:00 часов в Уфе выпало в среднем 17 мм осадков. Такой объем осадков привел к заметному подъему уровня воды в отдельных районах города.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о четырех случаях падения деревьев. На улице Новокустарной произошло подтопление жилых домов: всех пострадавших жителей временно разместили в Центре размещения пострадавших.

В Управлении гражданской защиты города отметили, что ухудшение погодных условий было спрогнозировано заранее. Все оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности. Поступающие от горожан обращения фиксируются и берутся на особый контроль.

Специалисты отмечают, что все необходимые меры по ликвидации последствий непогоды принимаются в оперативном порядке. Ситуация остается на постоянном контроле городских властей и экстренных служб.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.