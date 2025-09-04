Из-за мощной грозы в Уфе упали деревья и затопило дома

За сегодняшний день, 4 сентября, с 8:00 до 20:00 часов в Уфе выпало в среднем 17 мм осадков. Такой объем осадков привел к заметному подъему уровня воды в отдельных районах города.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о четырех случаях падения деревьев. На улице Новокустарной произошло подтопление жилых домов: всех пострадавших жителей временно разместили в Центре размещения пострадавших.
В Управлении гражданской защиты города отметили, что ухудшение погодных условий было спрогнозировано заранее. Все оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности. Поступающие от горожан обращения фиксируются и берутся на особый контроль.
Специалисты отмечают, что все необходимые меры по ликвидации последствий непогоды принимаются в оперативном порядке. Ситуация остается на постоянном контроле городских властей и экстренных служб.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.