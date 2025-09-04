Ричмонд
В Кишиневе на Чеканах взорвали кафе: На месте происшествия работают пожарные и полиция

По предварительным данным, жертв нет [видео]

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появилось сообщение, что, на Чеканах горит кафе, сообщает ГИЧС.

На улице Волунтарилор работало четыре пожарных расчёта.

Корреспонденту «КП» сообщили, что вечером 4 сентября 2025 года, в 19:02, в службу «112» поступило сообщение о пожаре по адресу: мун. Кишинёв, ул. Волунтарилор, 4.

Для ликвидации пожара на место выехали 6 расчетов пожарных и спасателей, которые по прибытии установили, что огонь полностью охватил помещение кафе. Кроме того, пламя охватило и расположенную поблизости парикмахерскую.

Для оперативного управления тушением пожара были созданы три боевых сектора, сотрудники ГИГСУ продолжают тушение. Другие обстоятельства и причина возникновения пожара будут установлены позднее.

