В Кишиневе на Чеканах взорвали кафе: На месте происшествия работают пожарные и полиция

В соцсетях появилось сообщение, что, на Чеканах горит кафе, сообщает ГИЧС.
На улице Волунтарилор работало четыре пожарных расчёта.
Корреспонденту «КП» сообщили, что вечером 4 сентября 2025 года, в 19:02, в службу «112» поступило сообщение о пожаре по адресу: мун. Кишинёв, ул. Волунтарилор, 4.
Для ликвидации пожара на место выехали 6 расчетов пожарных и спасателей, которые по прибытии установили, что огонь полностью охватил помещение кафе. Кроме того, пламя охватило и расположенную поблизости парикмахерскую.
Для оперативного управления тушением пожара были созданы три боевых сектора, сотрудники ГИГСУ продолжают тушение. Другие обстоятельства и причина возникновения пожара будут установлены позднее.
