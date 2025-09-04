Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью вечером 4 сентября

Вечером 4 сентября с 18:30 мск до 20:10 мск над Ростовской областью ликвидировали БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над регионом, — говорится в ведомстве.
Напомним, что ночью 4 сентября Ростовая область отразила массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.
