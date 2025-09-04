Ричмонд
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью вечером 4 сентября

В Ростовской области вечером 4 сентября сбили вражеский БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 сентября с 18:30 мск до 20:10 мск над Ростовской областью ликвидировали БПЛА. Об этом сообщили Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над регионом, — говорится в ведомстве.

Напомним, что ночью 4 сентября Ростовая область отразила массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше