Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал жителя Екатеринбурга, причастного к деятельности РДК*

Суд Екатеринбурга арестовал местного жителя на один месяц и 18 дней за причастность к деятельности РДК*

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суд арестовал местного жителя, причастного к деятельности организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чкаловский районный суд определил меру пресечения стороннику организации, причастному к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в публичном призыве к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Отмечается, что суд арестовал его сроком на один месяц и 18 дней.

Ранее KP.RU сообщал, что в Екатеринбурге силовики задержали местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности организации РДК*. Во время обыска у мужчины также были обнаружены рисунки с экстремистской символикой.

* организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.