Суд арестовал жителя Екатеринбурга, причастного к деятельности РДК*

В Екатеринбурге суд арестовал местного жителя, причастного к деятельности организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Чкаловский районный суд определил меру пресечения стороннику организации, причастному к совершению преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в публичном призыве к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Отмечается, что суд арестовал его сроком на один месяц и 18 дней.
Ранее KP.RU сообщал, что в Екатеринбурге силовики задержали местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности организации РДК*. Во время обыска у мужчины также были обнаружены рисунки с экстремистской символикой.
* организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.