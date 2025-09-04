В Турции заверили, что будут продолжать искать пропавшего пловца Свечникова

Береговая охрана Турции заверила, что поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва через пролив Босфор, будут продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместная поисково-спасательная операция ряда ведомств будет продолжена», — приводит информагентство ответ представителей командования турецкой береговой охраны на вопрос о том, рассматривается ли возможность прекращения поисков.
В поисково-спасательной операции задействованы катера, вертолет, водолазы и гидролокатор. Пока, отметили в береговой охране, поиски не привели ни к каким результатам.
Утром 24 августа (воскресенье) 29-летний Свечников после старта межконтинентального заплыва спрыгнул в Босфор с корабля, но до финиша так и не добрался. Организаторы соревнований заметили его пропажу только вечером, спустя 8 часов. Россиянин — опытный пловец, занимающийся плаванием 20 лет.