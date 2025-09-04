В Турции заверили, что будут продолжать искать пропавшего пловца Свечникова

Утром 24 августа (воскресенье) 29-летний Свечников после старта межконтинентального заплыва спрыгнул в Босфор с корабля, но до финиша так и не добрался. Организаторы соревнований заметили его пропажу только вечером, спустя 8 часов. Россиянин — опытный пловец, занимающийся плаванием 20 лет.