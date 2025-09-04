Ричмонд
В Турции заверили, что будут продолжать искать пропавшего пловца Свечникова

Россиянин пропал 24 августа при заплыве через Босфор, пока поиски не дали никаких результатов.

Источник: Аргументы и факты

Береговая охрана Турции заверила, что поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва через пролив Босфор, будут продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместная поисково-спасательная операция ряда ведомств будет продолжена», — приводит информагентство ответ представителей командования турецкой береговой охраны на вопрос о том, рассматривается ли возможность прекращения поисков.

В поисково-спасательной операции задействованы катера, вертолет, водолазы и гидролокатор. Пока, отметили в береговой охране, поиски не привели ни к каким результатам.

Утром 24 августа (воскресенье) 29-летний Свечников после старта межконтинентального заплыва спрыгнул в Босфор с корабля, но до финиша так и не добрался. Организаторы соревнований заметили его пропажу только вечером, спустя 8 часов. Россиянин — опытный пловец, занимающийся плаванием 20 лет.