Жительница Марий Эл почти год не выпускала дочь из дома, даже в школу

В ведомстве рассказали, что жительница поселка Юрино вела закрытый образ жизни, ни с кем не общалась и запрещала это делать и дочери. Женщина забрала документы из школы якобы для перевода девочки в другое учебное заведение, но та к обучению так и не приступила.