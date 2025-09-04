Ричмонд
Жительница Марий Эл почти год не выпускала дочь из дома, даже в школу

Несовершеннолетнюю девочку забрали органы опеки и попечительства.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Марий Эл почти год не выпускала несовершеннолетнюю дочь из дома, даже в школу. Как сообщило УФССП по республике, в итоге девочку забрали органы опеки и попечительства.

В ведомстве рассказали, что жительница поселка Юрино вела закрытый образ жизни, ни с кем не общалась и запрещала это делать и дочери. Женщина забрала документы из школы якобы для перевода девочки в другое учебное заведение, но та к обучению так и не приступила.

«Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (“Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”), уклонялась от явки на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Отец ребенка умер, и девочка находилась на полном попечении матери», — отметили в управлении ФССП.

Когда судебные приставы пришли за, как уточняется, четвероклассницей, они столкнулись с «крайне агрессивным и неадекватным поведением» ее матери, женщина «всячески препятствовала доступу в дом и отказывалась открывать дверь», добавили в ведомстве.

Сейчас девочка находится в безопасности, представители органов опеки и попечительства решают вопрос о ее дальнейшем устройстве, заключили в УФССП.

Ранее сообщалось о случае в Краснодарском крае: там органам опеки передали трехлетнюю девочку, которую мать надолго оставляла в квартире одну и без еды.