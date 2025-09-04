Ричмонд
В Барановичах на пешеходном переходе автомобиль сбил 12-летнюю девочку

В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована. Проводится проверка.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ Брестского облисполкома.

Так, 4 сентября около 18.25 25-летний местный житель на автомобиле Volkswagen двигался по улице 50 лет БССР в направлении от улицы Ф. Скорины к улице Чернышевского. Вблизи дома № 68 водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована. Проводится проверка.

В УГАИ призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов. -0-