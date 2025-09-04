Ричмонд
Друзья погибшего в США россиянина собрали средства на транспортировку тела

Организатор сбора, указанный как Влад Пигин, изначально ставил целью собрать 15 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Друзья Вадима Круглова, погибшего на музыкальном фестивале Burning Man в США, собрали почти 16 тысяч долларов для транспортировки его тела в Россию, следует из данных платформы GoFundMe.

Организатор сбора, указанный как Влад Пигин, изначально ставил целью собрать 15 тысяч долларов. На странице сбора средств указано, что деньги нужны, чтобы вернуть Круглова домой в Омск и дать родителям возможность проститься и похоронить сына.

Американские СМИ ранее сообщили о расследовании убийства на фестивале, проходящем в пустыне Блэк Рок в штате Невада. Тело жертвы было обнаружено в луже крови, а друзья опознали погибшего в соцсетях.

В среду власти Невады официально подтвердили смерть россиянина и уведомили о происшествии его семью. Сообщалось также, что организаторы Burning Man профинансируют поиски убийцы Вадима Круглова.