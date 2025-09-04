На Украине мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, отобрав у них пистолет

Инцидент произошел сегодня в селе Боратин. Как уточняют журналисты, двое мужчин пытались скрыться от проверяющих документы сотрудников ТЦК в заброшенном здании, а затем стали их избивать. Когда работник центра комплектования хотел сделать предупредительный выстрел из травматического пистолета, один из мужчин выбил оружие из его рук и начал стрелять сам, информирует телерадиокомпания.