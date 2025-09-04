Ричмонд
На Украине мужчина выстрелил в сотрудников ТЦК, отобрав у них пистолет

Случай произошел в селе в Волынской области во время проверки документов.

Источник: Аргументы и факты

В Волынской области Украины мужчина во время проверки документов отобрал у сотрудника ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата) пистолет и открыл стрельбу по нему и его сослуживцев. Об этом сообщает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ).

Инцидент произошел сегодня в селе Боратин. Как уточняют журналисты, двое мужчин пытались скрыться от проверяющих документы сотрудников ТЦК в заброшенном здании, а затем стали их избивать. Когда работник центра комплектования хотел сделать предупредительный выстрел из травматического пистолета, один из мужчин выбил оружие из его рук и начал стрелять сам, информирует телерадиокомпания.

По данным НСТУ, пострадал один сотрудник ТЦК — предварительно, он получил перелом руки.

Оказавшие сопротивление мужчины были доставлены в полицию, ведется расследование, добавляют журналисты.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске сотрудник Территориального центра комплектования и соцподдержки открыл стрельбу на улице — в пешеходной зоне, где находились люди.