В Италии бизнесмена Брулью разрубило винтом собственной яхты

Инцидент случился 28 августа у побережья Анконы. 62-летний Андреа Брулья отправился в плавание на 13-метровой яхте вместе с сыном Алессандро и тремя друзьями. Во время прогулки порыв ветра резко развернул парус, и закреплённая на горизонтальной балке конструкция ударила мужчину по голове, после чего он упал за борт.