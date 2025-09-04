В Италии бизнесмена Брулью разрубило винтом собственной яхты

В Италии владельца компании по поставкам медоборудования погиб на собственной яхте, попав под её винт. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Инцидент случился 28 августа у побережья Анконы. 62-летний Андреа Брулья отправился в плавание на 13-метровой яхте вместе с сыном Алессандро и тремя друзьями. Во время прогулки порыв ветра резко развернул парус, и закреплённая на горизонтальной балке конструкция ударила мужчину по голове, после чего он упал за борт.
Брулья оказался под винтом лодки и получил смертельные травмы головы и рук. Его сын вытащил пострадавшего на палубу и пытался реанимировать, но безуспешно. Спустя 10 минут на место прибыл катер береговой охраны. Алессандро госпитализировали в состоянии сильного шока.
Ранее в Германии пьяный яхтсмен протаранил пирс в морском порту. В результате происшествия корпус судна деформировался, однако вода внутрь не проникла.