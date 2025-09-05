«Умершая» пациентка сама позвонила родственникам из реанимации в Петербурге

79-летняя Татьяна Дмитриевна, о чьей смерти родным сообщили из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, неожиданно позвонила сыну из реанимации. Об этом сообщила «Фонтанка».
Пенсионерка была госпитализирована с инсультом, и на следующий день семья получила известие о ее кончине от сотрудников больницы.
Вскоре после этого сама «умершая» связалась с сыном, рассказав, что разобрала свои вещи и нашла телефон. Заведующий отделением пояснил, что больница не причастна к случившемуся, и предположил, что родным могли позвонить мошенники. По словам близких, аферисты также оформили заявку в ритуальное агентство.
Внучка Татьяны Дмитриевны сообщила, что бабушка чувствует себя плохо, испытывает сильные боли и тошноту и просит забрать ее из больницы. Родственники уже обратились в Росздравнадзор, прокуратуру и к губернатору, говорится в сообщении.
Также недавно в пресс-службе МВД рассказали, что мошенники начали активно применять искусственный интеллект для совершения преступлений, в частности создавая видео с дипфейками родственников или друзей жертв. В таких сгенерированных видеороликах, воспроизводящих мимику, голос и эмоции человека по фотографии, жертву просят дать взаймы.