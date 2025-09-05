Младенца нашли в коробке у мусоропровода в Ленобласти, мать задержали

Во Всеволожском районе Ленинградской области было найдено тело новорожденного младенца. Позже по подозрению в покушении на убийство ребенка задержали женщину. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Следственным отделом по городу Всеволожску СК России по Ленинградской области задержана уроженка Ленинграда 1987 года рождения, ранее судимая за убийство. По данным следствия, подозреваемая, родив ребенка женского пола, оставила его в коробке у мусоропровода в подъезде дома по улице Ленинградской.
4 сентября новорожденного обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. В результате следственно-оперативных мероприятий женщина была задержана по горячим следам.
В настоящее время подозреваемая допрашивается. После этого ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и причин, способствовавших совершению преступления, говорится в сообщении.
Похожая ситуация произошла 1 июня, когда в туалетном помещении общежития на улице Генерала Дорохова в Москве обнаружили тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее была задержана мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве.